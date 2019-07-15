Москва, 15 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 15 июля, днем ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, сообщают Метеовести.

Иван Шилов ИА REGNUM Дождь в Москве

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве +20…+22 °С, в Подмосковье — +18…+23 °С. Ветер западной четверти 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

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