Пермь, 15 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Пермском крае средняя цена за литр автомобильного бензина с 1 по 8 июля составила 44,79 рубля. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа. По данным Росстата, в среднем по ПФО стоимость автомобильного бензина на 8 июля составила 43,77 рубля.

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Бензин марки АИ-92 стоит 42,44 рубля за литр, АИ-95 — 45,5 рубля за литр, дизельное топливо — 46,36 рубля.

Самая низкая средняя цена на автомобильный бензин сложилась в Ульяновской области — 42,88 рубля.

По стоимости дизтоплива лидируют Кировская область (46,65 рубля) и Прикамье (46,36 рубля), по цене на бензин марки АИ-92 — Кировская область (42,66 рубля) и Пермский край (42,44 рубля), а марки АИ-95 — Оренбургская область (45,95 рубля) и Прикамье (45,5 рубля).

Самые низкие цены сложились в Татарии (дизтопливо — 44,45 рубля за литр), Самарской области (АИ-92 — 41,27 рубля), Ульяновской области (АИ-95 — 44,28 рубля).