Киев, 15 июля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины планируют установить специальные сенсорные кнопки, которые не позволят депутатам голосовать за своих коллег. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий 14 июля в интервью украинскому «Пятому каналу».

(сс) Vadim Chuprina Верховная рада Украины

По его словам, эта система не была внедрена раньше из-за проведения досрочных выборов в парламент, но аппарату Верховной рады уже поручено решить все необходимые вопросы, чтобы внедрить новую систему голосования.

«Я надеюсь, что аппарат найдёт все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии — между 11 июля и первым заседанием Рады нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование», — рассказал Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офисом президента Украины был подготовлен законопроект, предусматривающий наказание для депутатов Верховной рады за прогулы заседаний, а также за голосование по чужим карточкам.

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