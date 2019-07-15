Москва, 15 июля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Стоимость отечественного универсала повышенной вместимости Lada Largus выросла за два года на 61 000 рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada.ru Lada Largus

Цена на модель Largus от АвтоВАЗа в зависимости от комплектации составляет от 590 900 рублей до 736 400 рублей. Так, пятиместное авто в комплектации Standard обойдется в 590 900 рублей, а семиместная версия Luxe/Prestige — в 736 400 рублей.

Lada Largus входит в топ-10 самых популярных авто на отечественном авторынке. В июне было продано на 14% больше этих моделей, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в июле 2019 года появилась обновленная версия Largus. Авто получило новую внешность.

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