Астана, 15 июля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Объем производства одежды в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил 16,2 млрд тенге ($42,2 млн), что на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 15 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Женская одежда

Среди регионов Казахстана наибольшая доля производства одежды приходится на Алма-Атинскую область, в которой сосредоточено 22,4% от общего объема, в Алма-Ате — 15,1%, в Карагандинской области — 11,2%.

За отчетный период производство женской верхней одежды сократилось на 25,6%, мужской — на 23,8%. При этом производство вязаной одежды выросло в 3,4 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года производство одежды в Казахстане выросло на 15,1%, до 8,9 млрд тенге ($23,2 млн). Производство верхней одежды в республике сокращается с начала 2019 года.