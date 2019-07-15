Сборная Алжира вышла в финал Кубка Африки, победив Нигерию
Каир, 15 июля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Сборная Алжира одержала победу над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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Футбол
На 40-й минуте матча защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг срезал мяч в свои ворота. На 72-й минуте нигерийский форвард Одион Игало сравнял счёт, реализовав пенальти.
Победу сборной Алжира принёс гол полузащитника Рияда Мареза, забитый на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
Таким образом, сборная Алжира вышла в финал турнира, в котором сыграет с командой Сенегала. Матч состоится 19 июля.
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