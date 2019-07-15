Иркутск, 15 июля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области, числящихся пропавшими без вести во время мощнейшего наводнения, поможет искать кинологический расчет Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, прибывший в Приангарье из Красноярска. Об этом сообщает областное ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС по Иркутской области Руины дома и поисковый пёс. Наводнение в Приангарье

ГУ МЧС по Иркутской области Собаки помогут спасателям искать пропавших во время наводнения в Приангарье

Напомним, перед спасателями стоит задача отыскать восемь человек, о судьбе которых ничего не известно с момента прихода разрушительного дождевого паводка. Трое из них пропали в Тулунском районе, четверо — в Нижнеудинском, один — в Тайшетском районе.

Известно, что спасатель-кинолог первого класса Дмитрий Иващенко и его воспитанница — лабрадор Клео — находятся сейчас в Тулунском районе.

МЧС РФ «В минувшие сутки кинологическим расчетом была обследована территория выше по течению реки Ия. Были осмотрены завалы из разрушенных жилых домов и надворных построек, мусора, в том числе находящиеся на двух островах. Работы там еще проводятся, позже они продолжатся вниз по течению».

ГУ МЧС по Иркутской области Последствия разрушительного наводнения в Приангарье

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в конце июня после проливных дождей. Вода зашла в 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. За медицинской помощью обратились 3298 человек. Не обошлось без жертв. К настоящему времени известно о 25 погибших.