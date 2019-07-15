Сана, 15 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Жители йеменской столицы, города Сана вышли на улицы в знак протеста против топливного эмбарго, наложенного Саудовской Аравией. Об этом 13 июля сообщает Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Проблемы с топливом приводят жителей раздираемой внутренним конфликтом страны к непростому выбору: еда или топливо.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли правительство страны, возглавляемое президентом Мансуром Хади.

Политик сбежал в Саудовскую Аравию, которая по его приглашению в 2015 году осуществила интервенцию в Йемене во главе арабской коалиции, что привело к эскалации насилия.