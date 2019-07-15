Москва, 15 июля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Прекратить военный конфликт в Донбассе, который длится уже более пяти лет, можно в один момент — для этого Евросоюзу достаточно сделать всего один телефонный звонок в Киев. Такое мнение высказал председатель комитета по международным делам в Совета Федерации Константин Косачев.

dimitrisvetsikas1969 Европейская комиссия

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«Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — написал российский сенатор в Facebook.

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Он отметил, что Евросоюз придерживается двойных стандартов по отношению к России и продолжает политику «перекладывания с больной головы на здоровую». При этом речь идёт не только о ситуации на юго-востоке Украины, но и о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ЕС призывает Россию сохранить и соблюдать его положения.

При этом сенатор напоминает, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения в феврале 2019 года, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле.

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«И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», — отметил Косачёв.

Он добавил, что все обвинения России со стороны Евросоюза голословны и нужны лишь для прикрытия действий США по противодействию России.

Как сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости от Киева. В апреле того же года киевские власти приступили к военной операции против республик. При этом официальный Киев не теряет надежды вернуть Донбасс.

По данным Организации Объединённых Наций, жертвами конфликта, который не прекращается до сих пор, уже стали более десяти тысяч человек.