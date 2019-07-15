Анкара, 15 июля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Турции отмечают третью годовщину попытки государственного переворота, в осуществлении которой обвиняется организация ФЕТО. Об этом 15 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

Путч был подавлен после того, как президент страны Реджеп Эрдоган призвал граждан выйти на улицы и помешать военным захватить власть. По последним данным, в результате столкновений погибли свыше 250 человек, ранения получили 2 тыс. 200 человек.

После подавления восстания власти страны обвинили в мятеже организацию ФЕТО и ее лидера Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и отвергает возлагаемые на него обвинения.

С тех пор в стране проходят перманентные спецоперации по задержанию лиц, подозреваемых в связях с указанной группировкой, признанной в Турции террористической.