Свыше 250 погибших: в Турции отмечают третью годовщину путча
Анкара, 15 июля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Турции отмечают третью годовщину попытки государственного переворота, в осуществлении которой обвиняется организация ФЕТО. Об этом 15 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Путч был подавлен после того, как президент страны Реджеп Эрдоган призвал граждан выйти на улицы и помешать военным захватить власть. По последним данным, в результате столкновений погибли свыше 250 человек, ранения получили 2 тыс. 200 человек.
После подавления восстания власти страны обвинили в мятеже организацию ФЕТО и ее лидера Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и отвергает возлагаемые на него обвинения.
С тех пор в стране проходят перманентные спецоперации по задержанию лиц, подозреваемых в связях с указанной группировкой, признанной в Турции террористической.