Сеул, 15 июля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня 2019 года в Южной Корее зарегистрировано более 23,44 млн автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

(сс) xiquinhosilva Автомобильное движение в Сеуле

Согласно опубликованным данным, в стране зарегистрировано 23 444 165 автомобилей, что на 1% больше по сравнению с концом 2018 года. Известно, что на один автомобиль в стране приходится 2,2 человека.

Представители министерства прогнозируют, что общее число зарегистрированных автомобилей может увеличиться за счет увеличения числа домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличения количества экологически чистых автомобилей и покупкой дополнительного личного транспортного средства.

Известно, что в 2014 году темпы роста зарегистрированных автомобилей в стране составили 3,7%, в 2015 году — 4,3%, в 2016 году — 3,9%, в 2017 году — 3,3%.

Кроме того, среди зарегистрированных автомобилей 90,3% (21,17 млн единиц) приходится на автомобили южнокорейского производства, а 9,7% (2,28 млн единиц) — на импортные автомобили.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля импортных автомобилей на рынке Южной Кореи увеличилась на 0,8%.

В 2004 году доля импортных автомобилей на рынке страны превысила 1%, в 2008 году — 2,1%, в 2011 году — 3,4%, в 2014 году — 5,5%, в 2015 году — 6,6%, в 2016 году — 7,5%, в 2017 году — 8,4%, в 2018 году — 9,4%.

Число водородных автомобилей увеличилось в 6,6 раз, до 2353 единиц, гибридных — в 1,3 раза, до 455 288 единиц, электромобилей — в 2 раза, до 72 814 единиц.