Курган, 15 июля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. В Курганской области за последнюю неделю в водоёмах региона погибло четыре человека. С начала купального сезона произошло 14 трагических случаев в акваториях региона с гибелью граждан, из которых трое — дети. Все утонувшие купались в несанкционированных местах, не соблюдая меры безопасности пребывания на водоемах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По поводу гибели земляков на воде глава Кетовского района Владимир Архипов обратился к гражданам через социальные сети с просьбой провести разъяснительную работу со своими детьми по поводу опасности купания в несанкционированных местах.

«Почему для того, чтобы люди осознали возможные последствия своих действий, должна случиться беда? Только 11 июля терпеливо объяснял нашим гражданам, что если место официально не приспособлено для купания, то купаться в нём опасно. Итог такой — 12 июля сообщили о тонувшем на «Серебряном ручье». Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют спецслужбы. Понимаю, что от жары сложно спасаться где-то кроме воды, но зачем сознательно идти в опасные места? Деньги, потраченные на переезд до санкционированного места купания, с лихвой окупят самое ценное — человеческую жизнь», — написал Владимир Архипов на своей странице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе отмечается малое количество официально открытых муниципальных пляжей. На сегодняшний день их в регионе действует только четыре. Три из них в Кургане, один — в Притобольном районе.