Лондон, 15 июля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале он одержал победу над швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Carine06 Новак Джокович

Встреча, продолжавшаяся 4 часа 55 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Отметим, что в пятом сете Джокович отыграл двойной матчбол при приёме при счёте 7:8 в пользу Федерера.

Кроме того, впервые в финале Уимблдона был сыгран тай-брейк в пятом, решающем сете при счёте 12:12, в котором победу одержал Джокович — 7:3. Это правило было введено в 2019 году после того, как в 2018 году мужские полуфиналы продолжались в пятом сете дальше счёта 6:6, а один из них завершился со счётом 26:24.

В финальном матче Джокович 10 раз подал навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Федерера 25 эйсов, шесть ошибок на подаче и 7 из 13 брейков.

Таким образом, Джокович в пятый раз выиграл Уимблдон, до этого он побеждал в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах. Федерер является восьмикратным победителем Уимблдона (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).