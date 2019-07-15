Киев, 15 июля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей. Видео с места аварии опубликовано в Youtube.

(сс) Rico Loeb Авария на трассе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Самого Зеленского не было в автомобиле, поскольку он улетел в Киев на самолете.

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