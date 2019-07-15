Новосибирск, 15 июля, 2019, 06:57 — ИА Регнум. Три самовыдвиженца и десять представителей политических партий подали документы в избирательную комиссию для участия в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

На кресло мэра претендуют временно неработающий житель Новосибирска Анатолий Бабаев (самовыдвижение); руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); экс-вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); действующий градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ); депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); временно неработающий, экс-вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); житель Искитимского района, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные») и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

На официальном сайте Новосибирского избиркома указано, что все 13 человек являются пока что выдвинутыми кандидатами. Тем временем в штабе Натальи Пинус утверждают, что она стала первым зарегистрированным кандидатом на этих выборах.

«Наталья Пинус стала первым зарегистрированным кандидатом, претендующим на пост мэра Новосибирска. Удостоверение №1 было выдано 12 июля в 16:11 в городской муниципальной избирательной комиссии. Наталья Пинус подала документы 29 июня 2019 года. За это время избирательный штаб кандидата начал активную рекламную кампанию: в городе появились необычные рекламные баннеры, на улицах города начали работать агитационный бригады», — заявили ИА REGNUM в избирательном штабе Пинус.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) истекли 22 апреля 2019 года. Депутаты горсовета назначили дату выборов на 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании дан 20 июня.

Спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев ранее отмечал, что о своём желании участвовать в выборах новосибирского градоначальника заявили порядка 13−14 кандидатов, но он не исключил, что количество возрастёт.