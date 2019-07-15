Салехард, 15 июля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. На Ямале установилась редкая для региона жара свыше плюс 30 градусов по Цельсию. На 21 день введено ограничение посещений гражданами лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС по ЯНАО.

Pezibear Жара

«В связи с повышением температуры воздуха на территории Ямала с 13 июля вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения вводятся на 21 день. Данная мера в первую очередь направлена на недопущение угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров», — говорится в сообщении спасателей.

По информации синоптиков, на большей части Ямала 15 июля ожидается до плюс 32 градусов по Цельсию. Спасатели напоминают, что нарушение ограничений пребывания граждан в лесах влечёт наложение административного штрафа: на граждан — в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

При изменении погоды ограничение будет снято, о чём МЧС по ЯНАО сообщит дополнительно.