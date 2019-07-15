Барнаул, 15 июля, 2019, 06:51 — ИА Регнум. Сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России пресекли реализацию нелегальной табачной продукции, организованную 29-летним жителем Барнаула. Подробности сегодня, 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Сигареты

В ходе расследования установлено, что табачная продукция, оборот которой запрещен на территории Российской Федерации, закупалась без специальных (акцизных) марок и в нарушение действующего законодательства реализовалась на территории региона.

По месту жительства мужчины, в арендованном гаражном боксе и на складе транспортной компании, куда поступал товар, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли более 18 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму свыше одного миллиона 900 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере»).