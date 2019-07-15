Магадан, 15 июля, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Для укрепления иммунитета, в отсутствие солнца, при скудной растительности, в меню местных коров учёные Магаданской области предлагают добавлять отходы крабового панциря и лишайник, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эта технология улучшит воспроизводительные функции животных.

Корова

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Учёные Магаданского НИИ сельского хозяйства сделали вывод, что натуральная минеральная добавка из муки панциря краба камчатского укрепит иммунитет животных и компенсирует стресс, который коровы испытывают в отсутствие солнца.

«Лето в Магадане короткое, коровы проводят в стойле 295−305 дней в году. Средняя температура зимой — 28 С ограничивает возможности выгула. Нехватка солнца угнетает иммунную систему, снижает сопротивляемость болезням и воспроизводительные функции животных», — считают специалисты НИИ.

Также они обратили внимание на свойства лишайников альпийской кладонии и исландской цетрарии.

«Исследователи провели эксперименты на одном из сельхозпредприятий Магадана. В одной группе каждой дойной корове они ежедневного выдавали 150 граммов муки из лап и туловища краба и 30 граммов лишайников. Животные из другой группы питались по стандартному меню», — цитирует НИИ news.ru.

По окончании эксперимента выяснилось, что у первой группы коров сократилось время от отёла до следующего оплодотворения до 89 дней, вырос индекс осеменения. Кроме того, у животных морфологические показатели крови были лучше, чем у тех, которые не получали добавок.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные установили, что жвачные животные появились в результате эволюции от оленька.

Оленёк — маленькое и самое древнее жвачное животное в мире. Питается крабами, мышами и обитает в Юго-Восточной Азии.