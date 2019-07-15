Кемерово, 15 июля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. В Кузбассе появились новые приборы фиксации, которые будут следить за соблюдением скоростного режима на дорогах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД области, камеры были установлены 10 июля.

Камера

Особенность новых камер в том, что они фиксируют скорость не в момент прохождения автомобиля перед датчиками, а определяют среднюю скорость при прохождении длительного участка дороги.

«На двух рубежах, удаленных друг от друга на несколько километров, фиксируется скорость и время прохождения транспорта, а затем в автоматическом режиме высчитывается его средняя скорость движения, которая не должна превышать установленные требования», — отметили в МВД.

Таким образом, обмануть камеру, сбросив перед ней скорость, а затем вновь набрать уже не получится. Придется соблюдать скоростной режим на участке дороги, протяженностью как минимум в несколько километров.

В ведомстве добавили, что при выборе мест для установки новых приборов учитывался, прежде всего, уровень аварийности. Сейчас такие приборы установлены на дорогах «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий», «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк».

Как сообщало ИА REGNUM, в России сейчас обсуждается запрет на установку частных камер фиксации нарушений. В соответствии с законопроектом, работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, или средства фото‑ и киносъемки, видеозаписи должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъекта РФ.

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