Якутск, 15 июля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Осенью 2019 года 30 семей из села Берёзовка в Якутии должны справить новоселье, но праздник может не случится — выяснилось, что часть уже построенных домов имеет брак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Покосившийся дом

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В Среднеколымском районе Якутии идёт строительство 15 домов для жителей села Берёзовка, которые ежегодно в паводок вынуждены спасать себя и своё имущество. Уже в верхней части села Берёзовка подрядчиком ООО «Бэксэк» построено 13 домов (пять — однокомнатных, пять — двухкомнатных, три — трёхкомнатных квартиры) из 15 запланированных. Осенью в новые дома должны вселиться 30 семей.

Однако при инспектировании построенных домов выяснилось, что строители допустили брак — пять домов скосились на бок.

Евгений Слепцов. — Будем добиваться от застройщика устранения недочётов. В целом работы по переносу, застройке села в возвышенной местности, ведутся согласно графику». Газета «Халыма Долгуннара» «Есть некоторые претензии к строительству домов, так как 5 из 13 построенных домов покосились, что видно невооружённым глазом, — сказал глава района. — Будем добиваться от застройщика устранения недочётов. В целом работы по переносу, застройке села в возвышенной местности, ведутся согласно графику».

Напомним, постановление правительства республики номер 342 «О мерах по стабилизации социально-экономического положения с. Берёзовка Среднеколымского улуса» о переселении жителей, чьи дома находятся в зоне потенциального затопления, было принято 4 июля 2002 года.

Согласно плану, принятому правительством республики, было намечено строительство 15 жилых домов, детсада на 35 мест, фельдшерско-акушерского пункта, административного здания села, новой ДЭС, автомобильной дороги, реконструкция котельной номер два, теплосетей, ведущим к социальным объектам.

В Берёзовке проживают около 300 человек. Основная часть населения наслега — эвены, остальные якуты, русские и эвенки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году паводок нанёс большой ущерб сёлам Якутии. Люди были вынуждены экстренно покидать свои дома, в регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.