Якутск, 15 июля, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Жители Якутии выступили против циркового шоу с участием диких животных. Они обращаются к правительству республики с просьбой проверить законность выступления зверей, а также документы о состояние животных после столь длительной поездки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цирковые слоны

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Подписной лист о запрете циркового шоу подписали уже более 2,5 тыс. человек.

«Спаси животных — закрой жестокий цирк. Цирк — пытки и убийства животных. Подлежит безоговорочному запрету по причине систематической жестокости к животным, подлости и лжи», — обращаются якутяне к властям региона.

Инициаторы запрета шоу с дикими животными требуют, чтобы правительство Якутии проверило законность выступлений, а также состояние животных, при этом отмечая, что в Италии с 2017 года запрещено использование животных в цирках.

Как сообщало ИА REGNUM, цирковые представления в Якутске Итальянского цирка начнутся 20 июля. Видео с двумя слонами, свободно гуляющими в жилом квартале города, пользователи распространили в соцсетях.