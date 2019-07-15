Уфа, 15 июля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Причиной опрокидывания автобуса на ровной дороге мог стать сильный ливень, заявил 14 июля начальник регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов, сообщает ГТРК Башкирии.

02мвд.рф На автотрассе. Башкирия

«Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает», — озвучил Гильмутдинов предварительную версию ДТП.

Как ранее сообщалось, вечером воскресенья, 14 июля, в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус, в салоне которого находились 39 пассажиров. Шестеро из них погибли, еще 15 человек госпитализированы. Остальные были осмотрены медиками и доставлены в центр временного содержания. Водитель также выжил. Он направлен на медицинское освидетельствование.