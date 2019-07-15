Благовещенск, 15 июля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. В Приамурье завершается кампания по приёму документов для поступления в высшие учебные заведения. Абитуриенты подают документы в три университета, медицинскую академию и военное училище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Здание Благовещенского педагогического университета

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В Благовещенский педагогический университет приёмной комиссией принято более 1 300 заявлений при том, что в этом году всего заявлено 681 бюджетное место. Наибольший конкурс наблюдается на языковые и IT-специальности. Ответственный секретарь приёмной комиссии БГПУ Виталий Ямковой в интервью каналу «Альфа-ТВ» отмечает, что «высокобалльники» в основном подают копии документов.

Виталий Ямковой «В этом году абитуриенты приходят с большими баллами — 260, 270 и 280, но насчёт них нет пока ясности, поскольку высокобалльники подают копии документов. Это связано с тем, что они хотят поступить в более престижные вузы с точки зрения общественного мнения — те, которые располагаются в европейской части страны, за Уралом, тихоокеанские, дальневосточные и так далее. Подлинники приносят собственники более скромных баллов, у кого 180, 200, 210».

В Амурском государственном университете принято более 3,5 тыс. заявлений на программы высшего образования. Наибольший конкурс наблюдается на специальность «таможенное дело» — 18 человек на одно место. К примеру, на специальность «электроэнергетика и электротехника» конкурс составляет три человека на место. Всего открыто 659 бюджетных мест. В приёмной комиссии отмечают возросшее количество заявлений от абитуриентов, проживающих в Якутии, которые преимущественно поступают на инженерно-технические специальности. Наибольший балл у поступающего абитуриента — 283.

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В ДГАУ подано порядка 2 тысяч заявлений. Здесь, по традиции, самые востребованные специальности это «строительство» и «экономика», также выпускники школ проявляют интерес к специальности «ветеринария». Здесь заявлено 683 бюджетных места. Ректор ДГАУ Павел Тихончук отмечает рост числа абитуриентов из других регионов.

Павел Тихончук «В этом году поступают из Хабаровского края, с Сахалина, Камчатки, из Якутии, Еврейской автономной области. Наша приёмная комиссия выезжала в некоторые регионы, поскольку там имеется серьёзная нехватка кадров. С регионами Дальнего Востока у нас заключен договор на подготовку кадров, поэтому мы ожидаем, что в этом году поступающих будет значительно больше».

ДВОКУ ведёт приём на специальности «применение подразделений морской пехоты», «применение мотострелковых подразделений горных» и «применение мотострелковых подразделений арктических» с получением гражданской специальности «управление персоналом». С прошлого года проходной балл в училище поднят до 240−250 в зависимости от специальности, а на одно место в среднем претендует 7−8 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, образование в России в будущем будет только дороже: согласно докладу Минобрнауки, число бюджетных мест сократится на 17% к 2024 году, тогда как число абитуриентов вырастет на 15%. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенный спрос на топовые вузы, после окончания которых шансы получить высокооплачиваемую работу серьёзно возрастают, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.