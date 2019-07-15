Багдад, 15 июля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Руководителям ведущих западных держав, заявляющих о желании сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, необходимо перейти от слов к делу, заявил 14 июля министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Одних заявлений о важности достигнутых «шестеркой» договоренностей по ядерной программе Ирана недостаточно. В Тегеране хотели бы увидеть хоть какие-нибудь практические шаги представителей власти Германии, Франции и Великобритании в этом направлении, заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии опубликовало совместное заявление трех стран, в котором Берлин, Париж и Лондон призывают Тегеран отменить решение о возобновлении обогащения урана.

Напомним, Иран принял решения о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке после выхода из договора США и введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Тегерана.