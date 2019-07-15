Тюмень, 15 июля, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Бывшего владельца Антипинского нефте-перерабатывающего завода Дмитрия Мазурова задержали в минувшую субботу, 13 июля 2019 года, у трапа самолёта в аэропорту «Шереметьево». Его подозревают в хищении кредитных средств нескольких банков на общую сумму более $3 млрд. В понедельник, 15 июля, суд изберёт ему меру пресечения. Об этом из собственных источников стало известно газете «Коммерсантъ».

U.S. Air Force Задержание

Дмитрия Мазурова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Однако в АО «Новый поток», которое являлось базовым для Антипинского НПЗ и совладельцем которого являлся Дмитрий Мазуров, уверяют в обратном — задержанный «добровольно приехал в следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам».

В официальном заявлении «Нового потока» рассматривают действия в отношении Дмитрия Мазурова как неправомерные. Ведь за несколько дней до задержания, а именно 5 июля 2019 года, СКР было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Компания «Новый поток» в связи с «резким изменением позиции следствия и последующим задержанием Мазурова» полагает, что на следственные органы могут оказывать давление недоброжелатели владельца компании.

Напомним, ранее 80% акций Антипинского НПЗ паритетно владели основатели АО «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников. Владельцем ещё 20% предприятия был и остаётся юрист Николай Егоров. С декабря 2018 года на заводе периодически останавливалось производство по причине отсутствия средств на покупку сырья. В мае производство на предприятии встало окончательно.

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В конце апреля АО «Антипинский НПЗ» (далее АНПЗ) заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом.

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Сбербанк в счёт долга забрал контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода в апреле 2019 года. Затем эти акции были переданы совместному предприятию, созданному Сбербанком и фирмой Socar — ООО «Сокар Энергоресурс», в которой 40% акций Антипинского НПЗ у Сбербанка, а 60% — у кипрской Socar Russia Investments Ltd. Недавно заявлялось, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июля 2019 года.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ числятся три месторождения в Оренбургской области — Воронцовское, Гремяческое и Могутовское.