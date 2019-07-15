Канберра, 15 июля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. У северо-западного побережья Австралийского континента продолжают фиксироваться мощные подземные толчки, магнитуда последнего составила 5,5 единицы, сообщает 15 июля Геологическая служба США.

NASA Австралия. Снимок из космоса

Эпицентр землетрясения расположен в 208 км западнее города Брун, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Толчки фиксировались в 07:01 местного времени (02:01 мск).

По данным источника в этом районе за последние сутки произошло пять землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 6,6 единицы.

Сообщений о жертвах и угрозе цунами не поступало. Местные жители ощутили земные колебания. С полок падали вещи, двигались припаркованные машины, цитируют местные СМИ сообщения жителей Порт-Хедленда, расположенного в 280 км от эпицентра.