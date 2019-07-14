Москва, 15 июля, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Обналичить имеющиеся на электронных носителях денежные средства граждане России смогут на кассе ближайшего магазина при совершении покупки, заявил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков, сообщают 15 июля «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Ранее такая возможность уже имелась у жителей небольших населенных пунктов. Несколько банков предоставляли услугу в тестовом режиме. Теперь же эксперимент планируется расширить на всю территорию России.

Как пояснил Войлуков, магазины будут получать небольшую комиссию за предоставление данной услуги населению. Кроме того, снять наличность можно будет только при условии совершения покупки.

В настоящее время Ассоциация банков России ждет вердикта от Роспотребнадзора. Ведомство установит, не нарушает ли данная услуга потребительские права граждан.