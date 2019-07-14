Харьков, Украина, 15 июля, 2019, 02:15 — ИА Регнум. О блестящей работе украинской контрразведки, якобы предотвратившей запланированный российским диверсантом взрыв на территории очистных сооружений Харькова, рассказал 14 июля украинский телеканал «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По версии авторов сюжета, «Джона Ланкастера» раскрытого украинской стороной детектива зовут Иван Обручников. Мужчина работал «незаметным заправщиком на АЗС» и давно мечтал отомстить Украине.

Сообщается, что мужчина пробрался на стратегический объект, где и разместил самодельную бомбу.

«Злоумышленник положил взрывное устройство в рюкзак и положил его прямо под эту цистерну», — ­ рассказывает корреспонденту канала мужчина в маске. Рядом с возможным местом взрыва находился испаритель с хлором, нагнетает ведущий сюжета.

По данным телеканала, взрывное устройство содержало 2 килограмма тротила. В результате теракта миллионный город был бы не только оставлен без воды, но и отравлен парами хлора.

На сотрудников ФСБ России Обручников вышел через социальную сеть «ВКонтакте», они взяли с него расписку и велели взорвать очистные коллекторы. По задумке «мстителя», оставшись без воды, жители Харькова должны были поднять мятеж против Киева.