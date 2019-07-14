Гонконг, Китай, 15 июля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. В результате столкновения полицейских с протестующими в гонконгском округе Ташин пострадали 11 полицейских, сообщает 15 июля новостной портал HKC News.

Kacey Wong Полицейские Гонконга

Сообщается, что тысячи недовольных законом об экстрадиции граждан вышли на акцию протеста в округе Шатин. Несанкционированные массовые шествия привлекли внимание местной полиции. Около 21:00 большая часть участников акции разошлись по внутренним улицам и торговым центрам. В одном из таких центром New Town Plaza произошла драка между протестующими и стражами порядка.

Демонстранты окружили сотрудников полиции и избили их. В результате инцидента ранения получили 11 полицейских. Среди прочих травм сообщается об одном укушенном пальце и одной сломанной руке.

Несколько протестующих также было ранено в драке. Один мужчина задержан.