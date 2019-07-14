Москва, 14 июля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели. Об этом 14 июля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, в первые дни недели столбики термометров будут подниматься до +20…+25 °С, что соответствует климатической норме для середины июля. В ночные часы температура воздуха также будет «летней», отметил Вильфанд.

Сильной жары в ближайшие дни синоптики не прогнозируют, при этом ожидается, что в ряде регионов будут продолжаться кратковременные дожди.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в августе в ряде регионов страны ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии.