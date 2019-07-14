Прага, 14 июля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский направил поздравительное письмо артисту чешской эстрады Карелу Готту в честь его 80-летнего юбилея. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба посольства.

David Sedlecký Ка́рел Готт

«В России Вас искренне любят и по праву считают выдающимся представителем чешской культуры», — отмечается в письме.

В Чехии празднование юбилея певца носит общенациональный характер, так как на родине его считают артистом общемирового уровня.

Напомним, маэстро родился 14 июля 1939 году в чешском городе Пльзень. Расцвет популярности певца приходится на 1970−80-е годы, именно в эти годы Карел Готт активно гастролировал по всему миру. Особую любовь поклонников он снискал в Советском Союзе, где выпускались его альбомы многотысячными тиражами. Сам артист не раз выражал благодарность ценителям его творчества из России и отмечал, что особенно дорожит их преданностью и любовью.