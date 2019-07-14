Москва, 8 февраля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Украина была обречена стать горячей точкой на карте мира, когда её президент Владимир Зеленский понял, что теряет лидерство, написал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

Он напомнил, что партия Зеленского «Слуга народа» под конец 2020 года утратила лидерство. Соцопросы показывали, что Зеленский может быть заменён на представителя ОПЗЖ.

«И вот тут Зеленскому понадобились враги и война, — пишет Медведчук. — Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику».

Тогда-то Украину «бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти».

В адрес Зеленского со стороны Запада идут льстивые сигналы, ведь для Запада это «большая удача» — найти правителя, «который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан».