Анкара, 14 июля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Турция направила в Россию группу специалистов для обучения работе с зенитной ракетной системой С-400. Об этом 14 июля сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала Haberturk.

ИА REGNUM

По его словам, на данный момент в Россию отправлены около ста человек, при небходимости эта цифра будет увеличена. Предполагается, что после похождения обучения турецкие специалисты вернутся на родину, где уже сами смогут проводить курсы подготовки.

Как передавало ИА REGNUM, Россия 12 июля начала поставки в Турцию компонентов для С-400 в рамках заключённого в 2017 году контракта. Ранее сегодня Эрдоган сообщил, что Анкара рассчитывает на завершение процесса поставок к апрелю 2020 года.