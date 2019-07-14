Саратов, 14 июля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. По факту выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саратова проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет России

Инцидент произошёл 14 июля с пассажирским воздушным судном, выполнявшим рейс из Сургута. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Авиалайнер … выкатился за пределы ВПП после приземления в аэропорту Саратова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на борту самолета находилось 118 человек.

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