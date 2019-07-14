Баку, 14 июля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. При падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане пострадали 19 туристов. Об этом сообщает собственный корреспондент Haqqin.az.

Grandmaster Дворец шекинских ханов

ЧП произошло в воскресенье, 14 июля, во дворе Дворца шекинских ханов.

«Сломалась и обрушилась на землю большая ветка (500-летнего дерева)… — отметил источник. — В результате этого пострадали 19 человек».

По последним данным, причиной происшествия стал сильный ветер.

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.