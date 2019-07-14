19 туристов пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане
Баку, 14 июля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. При падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане пострадали 19 туристов. Об этом сообщает собственный корреспондент Haqqin.az.
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Дворец шекинских ханов
ЧП произошло в воскресенье, 14 июля, во дворе Дворца шекинских ханов.
«Сломалась и обрушилась на землю большая ветка (500-летнего дерева)… — отметил источник. — В результате этого пострадали 19 человек».
По последним данным, причиной происшествия стал сильный ветер.
В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.