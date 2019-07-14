Москва, 14 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. У Центральной избирательной комиссии нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой документов кандидатов в депутаты Мосгордумы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

«У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у неё нет. Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно. Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья, и даже не Московская городская избирательная комиссия должна оценивать такие события, а правоохранительные органы, если распространяемые по этому поводу сообщения соответствуют действительности», — цитирует слова Николая Будаева Булаева РИА Новости.

Представитель ЦИК отметил, что Центризбиркома на данный момент нет сомнений в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома.

«Уверен, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов. А такого понятия, как «независимые» кандидаты в законе вообще-то нет. Все кандидаты наделены равными правами. А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд. И время не терять. У нас в ЦИК не было претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально», — подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила в воскресенье, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака, что является основанием для отказа в регистрации.

Напомним, ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, актеру Андрею Соколову, «яблочнику» Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выдвигающий свою кандидатуру по пятому округу, также заявил, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Дмитрий Гудков подчеркнул, что намерен обжаловать это решение.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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