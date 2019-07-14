Салехард, 14 июля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ямал» ежегодно теряет миллиард рублей на аренде судов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) по причине кабальных условий договоров с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»). Отмечаются также бюрократизированные процедуры принятия любых решений в ПАО «ГТЛК». Об этом говорится в годовом отчёте предприятия за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Anna Zvereva Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал»

В отчёте поясняется, что авиакомпанией «Ямал» по договорам с ПАО «ГТЛК"принято в аренду в 2017 году семь судов Sukhoi Superjet-100, а в 2018 — восемь. Срок аренды — 12 лет. У восьми судов стоимость аренды составляет 12 млн рублей, у семи — 11 млн рублей в год. С увеличением арендной платы на 3% в год. Арендная плата за парк Sukhoi Superjet-100 в 15 судов обходится авиакомпании «Ямал» в 2,2 млрд рублей в год с ежегодным увеличением на 34 млн рублей. При этом в полёте находится обычно 7−8 Sukhoi Superjet-100, так как остальные требуют постоянного технического обслуживания по причине многочисленных дефектов.

«При низкой исправности воздушных судов Sukhoi Superjet-100 отсутствуют перспективы изменения договоров аренды любо урегулирования споров на приемлемых условиях», — сообщается в отчёте авиакомпании «Ямал».

Мешают конструктивному сотрудничеству и бюрократизированные процедуры принятия любых решений в ПАО «ГТЛК».

"Имеется риск отвлечения от одного миллиарда рублей ежегодно на уплату арендных платежей на простаивающие воздушные суда», — говорится в отчёте АК «Ямал»

Sukhoi Superjet-100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого».

Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Основной пакет акций (98,2%) принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. На сегодняшний день самолетный парк авиакомпании «Ямал» состоит из воздушных судов отечественного и импортного производства, это 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100−95LR, восемь самолетов Airbus А-320, три самолета Airbus A-321, 10 самолетов CRJ-200LR, один самолет Challenger 850, два самолета L-410.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) является крупнейшей в России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России.