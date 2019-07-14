Москва, 14 июля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей. Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд» со ссылкой на публикацию юриста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы

В частности, среди подписавшихся за выдвижение независимого кандидата Кирилла Гончарова оказался человек, чьи данные полностью совпадают со скончавшимся в 2017 году Александра Анатольевича Кукояка — отцом актёра сериала «Гражданский брак» и солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояка.

«Так что, Кирилл Гончаров, ты говорил насчет «мы не мертвые, мы живые»? — отметил Илья Ремесло, обращаясь к кандидату, который ранее обвинил его в провокациях. — Вы мертвые в самом плохом смысле этого слова. Вы моральные мертвецы, у вас нет ничего святого. Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете огромный моральный вред родственникам усопших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля Илья Ремесло в ходе пресс-конференции раскрыл механизмы подделки подписей для выдвижения оппозиционных кандидатов. В частности, член ОП РФ представил информацию о том, что выходцы из ФБК Иван Жданов, Любовь Соболь, а также Дмитрий Гудков использовали в подписных листах «мертвые души».

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил, что среди подписей некоторых кандидатов обнаружены «мёртвые души».

В рамках избирательной кампании в Мосгордуму, городской избирком должен проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов до 16 июля. Всего на выборы выдвинулись 426 человек.