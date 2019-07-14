Барселона, Испания, 14 июля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Новый французский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование в команде, информирует 14 июля пресс-служба каталонцев.

Biser Todorov Антуан Гризманн

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1150327478671556608

Также перед этим 28-летний футболист посетил фирменный магазин клуба на «Камп Ноу», где сфотографировался с клубной футболкой и немного понабивал мяч.

Отметим, официальная презентация футболиста в качестве игрока каталонского клуба состоится 15 июля. До «Барселоны» Гризманн выступал в составе мадридского клуба «Атлетико» и в минувшем сезоне забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач, играя за клуб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 июля, команда «Барселона» официально объявила о переходе Антуана Гризманна в свой состав за 120 млн евро.