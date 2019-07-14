Токио, 14 июля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации отказались обсуждать с руководством Японии возможность передачи этой стране двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, близкие к переговорному процессу.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По данным агентства, что одной из главных причин, по которым Москва отказалась от обсуждения возможности передачи Японии двух российских островов — это военный альянс между Японией и США.

Другим немаловажным фактором стало недовольство российского общества даже самим обсуждением возможности передачи территорий Японии. По данным агентства, российская власть всерьез опасалась существенного падения уровня своей поддержки в случае передачи южнокурильских островов Японии.

Как ранее неоднократно сообщало ИА REGNUM, российские власти заявляли, что готовы обсуждать с Японией заключение мирного договора на базе Московской декларации 1956 года. Согласно этому документу, Москва готова была рассмотреть передачу Японии двух южнокурильских островов в качестве жеста доброй воли только после заключения мирного договора. Российское гражданское общество и экспертное сообщество не раз указывали, что все отсылки к Московской декларации — это анахронизм, так как этот документ потерял актуальность уже в 50-х годах XX века и рассматривать её в современных реалиях просто невозможно.

Кроме того, сама японская сторона не готова удовлетвориться только двумя островами, Токио нужно как минимум четыре. А наиболее радикальные круги японской власти требуют отторжения от России всей Курильской гряды и даже острова Сахалин.