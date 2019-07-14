Салехард, 14 июля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ямал» не довольна техническим состоянием судов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Об этом говорится в годовом отчёте предприятия за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yamal.aero Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал»

В отчёте отмечается, что половина парка Sukhoi Superjet-100 простаивает в ангарах по причине многочисленных дефектов воздушного судна и неудовлетворительной послепродажной поддержки со стороны производителя. А именно летают 7−8 самолётов из 15. Инженерно-авиационная служба авиакомпании самостоятельно выполняет наземное и техническое обслуживание SSJ-100.

При этом пассажиропоток авиакомпании «Ямал» увеличился в 2018 году на 9,9% к уровню 2017 года. Доходы авиакомпании возросли на 13,3% и составили 19,8 млрд рублей.

Sukhoi Superjet-100 — отечественный ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого».

Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Основной пакет акций (98,2%) принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. На сегодняшний день самолетный парк авиакомпании «Ямал» состоит из воздушных судов отечественного и импортного производства, это 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100−95LR, 8 самолетов Airbus А-320, 3 самолета Airbus A-321, 10 самолетов CRJ-200LR, 1 самолет Challenger 850, 2 самолета L-410.