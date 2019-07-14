Вашингтон, 14 июля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Девушка семнадцати лет была убита полицейским в американском штате Калифорния из-за муляжа огнестрельного оружия. Об этом 14 июля сообщает NBC News.

Инцидент произошёл 5 июля на федеральной автотрассе №91 около 19:00 по местному времени. Полицейский остановил чёрный внедорожник, ехавший по трассе с явным превышением скорости.

Девушка, сидевшая на рулём внедорожника, наставила на полицейских пистолет, после чего сотрудник полиции выстрелил в неё. Девушка была ранена, правоохранители доставили пострадавшую в ближайшую больницу, где она скончалась от полученного ранения.

Оружие девушки оказалось очень правдоподобным муляжом пистолета Beretta 92 FS. Отмечается, что на муляже не было специального защитного оранжевого колпачка, который, по законам США, должен крепиться на такие реплики огнестрельного оружия.

Стрелявший в девушку полицейский был уволен. Расследование происшествия продолжается. Близкие девушки попросили вмешаться в расследование губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении в США охотником на игуан чистильщика бассейна в американском штате Флорида.