Иркутск, 14 июля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 14 июля, прогнозирует повышение уровня воды в местных реках на 15−45 см, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Николай Богданов-Бельский. Переправа

«Четырнадцатого июля на реках Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 15−45 см, — говорится в сообщении. — В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10−40 см, отметки ниже критических».

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По данным ведомства, сегодня во второй половине дня и 15 июля местами в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах — до 11−16 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В результате погибли 25 человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

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