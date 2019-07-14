Харьков, Украина, 14 июля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Харькове пассажирский автобус загорелся прямо на ходу, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается 14 июля на сайте Госслужбы по ЧС Украины.

Mediengestalter Сгоревший автобус

Отмечается, что инцидент произошел днем 13 июля на Кировской улице. Водитель сумел эвакуировать пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными.

Прибывшие на место спасатели установили, что в автобусе горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причина и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июля на трассе М4 «Дон» в Тарасовском районе Ростовской области на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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