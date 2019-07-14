В Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус
Харьков, Украина, 14 июля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Харькове пассажирский автобус загорелся прямо на ходу, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается 14 июля на сайте Госслужбы по ЧС Украины.
Отмечается, что инцидент произошел днем 13 июля на Кировской улице. Водитель сумел эвакуировать пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными.
Прибывшие на место спасатели установили, что в автобусе горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причина и ущерб устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июля на трассе М4 «Дон» в Тарасовском районе Ростовской области на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также: На трассе М4 загорелся автобус Ростов-на-Дону — Москва с пассажирами