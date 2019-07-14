Санкт-Петербург, 14 июля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» ожидает на на матче 1-го тура Российской Премьер — лиги (РПЛ) с командой «Тамбов» до 45 тысяч зрителей, сообщает 14 июля пресс-служба сине-белых.

Болельщик Зенита

«На матче ожидается до 45 тысяч зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что «Тамбов» поддержит около 130 болельщиков.

Также сообщается, что футболисты «Зенита» выйдут на матч РПЛ с «Тамбовом» в футболках лазурного цвета, а их вратарь проведет игру в черной форме. Кроме этого, говорится, что команда «Тамбов» сыграет во встрече в красной форме, а её голкипер выступит в зеленом.

Отметим, матч первого тура РПЛ между санкт-петербургской командой «Зенит» и клубом «Тамбов» состоится позднее 14 июля на поле стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и начнется 19:00 мск.