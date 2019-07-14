Каир, 14 июля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Власти Египта открыли для посетителей знаменитую «ломанную» пирамиду в Дахшуре, которая была закрыта с 1965 года. Об этом сообщает газета The Guardian.

Gian Cornachini Ломанная пирамида в Дахшуре

Южная пирамида в Дахшуре известна своей неправильной формой. Грани нижней части пирамиды длиной 49 метров имеют наклон 54°, а на верхних 56 метрах наклон меняется на 43°. Благодаря этой особенности пирамида получила название «ломаной» или «срезанной».

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири объяснил, что угол наклона граней пирамиды был изменён из-за того, что в структуре сооружения начали появляться трещины, которые могли привести к разрушению пирамиды при возведении полноценной верхушки.

Эта пирамида, возраст которой составляет около 4,6 тысяч лет, была закрыта для посетителей с 1965 года для проведения реставрационных работ.

Издание отмечает, что открытие пирамиды в Дахшуре является частью стратегии властей Египта по развитию туризма, доходы от которого резко упали после переворота 2011 года. Ожидается, что открытие пирамиды повысит туристическую привлекательность Дахшура, который сейчас посещается значительно реже, чем комплекс пирамид в Гизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Каире 17 человек пострадало при срабатывании взрывного устройства возле туристического автобуса.