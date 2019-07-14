Атланта, США, 14 июля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» отчислил разыгрывающего защитника Джейлена Адамса. Об этом сообщает Sportando.

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В 2018 году Адамс подписал двусторонний контракт с «Атлантой». ОН сыграл за команду в 34 матчах, в которых набирал 3,2 очка и делал 1,9 передачи в среднем за игру.

Отметим, что Адамс не был выбран на драфте НБА 2018 года ни одним из клубов.

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