СМИ: «Майами» готовы взять Уолла чтоб получить в состав Била
Майами, США, 14 июля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Майами Хит» намерен заполучить в свой состав атакующего защитника команды «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает 14 июля Miami Herald.
По информации издания, клуб из Майами готов даже ради приобретения 26-летнего защитника выкупить у «Уизардс» контракт разыгрывающего вашингтонской команды Джона Уолла, который в настоящее время восстанавливается после травмы ахиллесова сухожилия и вернется в строй не ранее февраля 2020 года.
Отметим, действующее соглашение между «Вашингтоном» и Джоном Уоллом, являющегося пятикратным участником Матча всех звезд НБА, рассчитано на 4 года и сумму в 171 млн долларов.
Напомним, текущий контракт Брэдли Била рассчитан ещё на два года и зарплату в 56 млн долларов за этот период.