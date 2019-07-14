Майами, США, 14 июля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Майами Хит» намерен заполучить в свой состав атакующего защитника команды «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает 14 июля Miami Herald.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

По информации издания, клуб из Майами готов даже ради приобретения 26-летнего защитника выкупить у «Уизардс» контракт разыгрывающего вашингтонской команды Джона Уолла, который в настоящее время восстанавливается после травмы ахиллесова сухожилия и вернется в строй не ранее февраля 2020 года.

Отметим, действующее соглашение между «Вашингтоном» и Джоном Уоллом, являющегося пятикратным участником Матча всех звезд НБА, рассчитано на 4 года и сумму в 171 млн долларов.

Напомним, текущий контракт Брэдли Била рассчитан ещё на два года и зарплату в 56 млн долларов за этот период.