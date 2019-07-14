Вашингтон, 14 июля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei может сократить часть сотрудников в дочерней компании Futurewei, которая базируется в Соединенных Штатах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

(сс) Open Grid Scheduler Компания Huawei

По словам одного из них, речь может идти о сотнях людей, однако точное число сотрудников, которых планируется уволить, не называется. Другой источник отметил, что некоторым сотрудникам из числа граждан Китая предложат вернуться на родину и работать в Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года министерство торговли США ввело ограничительные меры в отношении Huawei, запретив поставки китайской компании компонентов и технологий американских производителей. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что он вполне может разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei.

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