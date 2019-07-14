Вашингтон, 14 июля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Компания Apple снимет телесериал, который может составить конкуренцию «Игре престолов», об этом 12 июля сообщает портал Cult of Mac.

Apple

Компания, специализирующаяся на продаже мобильных телефонов решила вложиться в перспективный для себя сегмент, испытывающий в настоящее время небывалый подъем.

Первый сезон проекта «See» будет состоять из 10 серий по 60 минут каждая. Вложения в телесериал составили порядка $150 млн. Для успеха своего начинания были привлечены лучшие специалисты по спецэффектам, а также известные режиссеры и актеры.

Главную роль в новом телесериале исполнит актер Джейсон Момоа, известный зрителям по работам в фильме «Аквамен» и телесериале «Игра престолов».